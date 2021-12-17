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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da aranan 11 hükümlü yakalandı

İHA

Adana'da aranan 11 hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü, şafak operasyonuyla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve silahla tehdit gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, bu adreslere baskın düzenledi. Baskında yakalanan 11 hükümlü adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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