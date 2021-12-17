Aldattığı karısı şikayetçi oldu, cinayette azmettirici oldu Adana'da cinayete azmettirmediğini söyleyen zanlı adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aldattığı karısı şikayetçi oldu, cinayette azmettirici oldu Adana'da cinayete azmettirmediğini söyleyen zanlı adliyeye sevk edildi

İHA

Aldattığı karısı şikayetçi oldu, cinayette azmettirici oldu Adana'da cinayete azmettirmediğini söyleyen zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da bir kişinin öldürülmesi olayında aldattığı eşinin şikayetiyle azmettirici olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi Mikail T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.
Mikail T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şükrü Cirit ile arkadaşı M.Ş.’yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cirit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit’in dayısı Mikail T. ile Ulaş Çelikten’in ablası Rojda T.'nin (32) evli olduğu öğrenildi. Çelikten’in, bir süre önce eniştesini başka bir kadınla gördüğü, durumu ablasına anlatmasıyla aralarının bozulduğu öne sürüldü. Mikail T.'nin ise bu olaydan sonra Ulaş Çelikten’e husumet beslediği, cinayeti de azmettirdiği iddia edildi. Mikail T.'nin eşi Rojda T. de kardeşini eşinin öldürttüğünü öne sürdü.
Bu tespitler üzerine çalışmalarını sürdüren polis, şüpheli Mikail T.'yi saklandığı adrese yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde cinayeti azmettirmediği, olayla bir ilgisinin bulunmadığını anlattı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da firari hükümlülere şafak operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da firari hükümlülere şafak operasyonu
Kanser hastalarına özel beslenme önerileri Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz: "Özellikle baş-boyun kanserleri hastaları acı, ekşi, baharatlı, yağlı, salçalı besinleri tüketmesin" "Kızartma ve kavurma yerine ızgara ve fırınlama yöntemlerini benimseyin" "Günlük su ihtiyacı kiloya göre değişmekle, 2,5-3 litre arası su içilmesini öneriyoruz" "Patates püresi, ezme çorba, meyve püreleri, haşlanmış et ya da tavuk ile sebze soteler tüketin"
YEREL HABERLER Kanser hastalarına özel beslenme önerileri Beslenme ...
Adana Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi Almanya’da
YEREL HABERLER Adana Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi Almanya’da
Raziye Kocaispir, minik şeflerle kurabiye yaptı
YEREL HABERLER Raziye Kocaispir, minik şeflerle kurabiye yaptı
Adana’da hırsız operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 16 ayrı hırsızlık olayında 100 bin lira değerinde eşya çaldığı öne sürülen 2’si kadın 8 zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER Adana’da hırsız operasyonu Adana polisi yaptığı ...
Adana'da aranan 11 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan 11 hükümlü yakalandı
En tatlı yarışma Arıcılık fuarında en güzel ballar yarıştı
YEREL HABERLER En tatlı yarışma Arıcılık fuarında en güzel ballar ...
Dr. Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği
YEREL HABERLER Dr. Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği
Kadın polisler, şeflerle bekmek yaptı "Ekmeğin Arkasındaki Emek" projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Kadın polisler, şeflerle bekmek yaptı "Ekmeğin ...
Adana'da aynı aileden 4 kişi, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da aynı aileden 4 kişi, silahlı saldırıda ...
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar: Aynı ...
Adana'da aynı aileden 4 kişi, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da aynı aileden 4 kişi, silahlı saldırıda ...
Adanaspor- İstanbulspor 1-0
YEREL HABERLER Adanaspor- İstanbulspor 1-0
Sait Karafırtınalar: “Galibiyet camiaya hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: “Galibiyet camiaya hayırlı ...
Hüseyin Dalgıç: “Adanaspor’u kutluyorum”
YEREL HABERLER Hüseyin Dalgıç: “Adanaspor’u kutluyorum”
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0
Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1.Lig: Adanaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1.Lig: Adanaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk ...
Montella: “Aytemiz Alanyaspor maçını test olarak görüyorum” Adana Demirspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "İlk sıralara tırmanmak istiyoruz” Takımın sağ beki Jonas Svensson: "Türkiye ligi zorlu” Lucas Castro: "Seyircimizle maçlara çıkmamız avantaj”
YEREL HABERLER Montella: “Aytemiz Alanyaspor maçını test olarak ...
Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum İsmet Atlı’nın adı bilimle yaşatılacak
YEREL HABERLER Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum İsmet Atlı’nın adı ...
Meclis'te park tartışması Başkan Çay: "Bu kadar mı düştük birbirimize, bu kadar mı düşman olduk?"
YEREL HABERLER Meclis'te park tartışması Başkan Çay: "Bu kadar mı ...
CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer Millet İttifakı´nın masası
YEREL HABERLER CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer ...
CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer Millet İttifakı´nın masası
YEREL HABERLER CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.