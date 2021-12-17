17. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri’nde, "Rinoplasti: Zor Olgular" konusu ele alındı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıyı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatan Bilimsel Sekreter Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “Düzenlediğimiz bilimsel toplantılarda paylaşılan deneyim ve bilgiler doktorların kendi alanlarında ilerlemesi adına önem arz etmektedir. Toplantımızı düzenlemede yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Başkent Üniversitesi KBB ve BBC Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu, "Her yıl farklı bir konuyu ele aldığımız toplantımızda bugün "Rinoplasti’de Zor Burun" konusuna değineceğiz. Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu, yıllar önce toplantılarımızda konuşmacı olarak yurt dışından meslektaşlarımızı davet ederdik, şimdi Türkiye’den doktorlarımız yurt dışındaki toplantılara konuşmacı olarak katılıyorlar" diye konuştu.

Başkent KBB ailesinin gerek yıllar içinde yetiştirdiği hekimlerle gerekse düzenlediği toplantılarla bilimsel zenginliğe katkısını görmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlüoğlu, şunları kaydetti:

"Çukurova Bölgesi hekimlerinin bilimsel aktivitelere olan ilgisi, bölge KBB Ana Bilim Dalları ve Klinikleri için değerli bir destektir. Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere toplantımıza ev sahipliği yapan merkez müdürü Prof. Dr. Birol Özer’e, bölge KBB hekimlerine, katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Açılış konuşmalarının ardından, gün boyunca 4 oturum şeklinde gerçekleşen bilimsel toplantılar, sunumlar, soru ve katkılarla devam etti. Canlı cerrahi oturumunda Prof. Dr. Fazıl Apaydın ve Prof. Dr. Fuat Büyüklü tarafından gerçekleştirilen Yarık Damaklı Burunda Rinoplasti ile Prof. Dr. Selim Erbek ve Uzm. Dr. Serhat Sinan tarafından gerçekleştirilen Primer Rinoplasti ameliyatları katılımcı hekimler tarafından ilgiyle izlendi.

Doktorların bilgi alışverişinde bulunduğu 17. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri, konuşmacılara plaket, katılımcılara sertifikalar verilmesiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.