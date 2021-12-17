Kayınbiraderini, yeğenine öldürttüğü öne sürülen enişte yakalandı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da kayınbiraderi Ulaş Çelikten´i (22) yeğeni Mehmet Şükrü Cirit´e (18) öldürttüğü öne sürülen Mikail T. (50) yakalandı. Çelikten´in, eniştesini başka bir kadınla görüp ablasına anlattığını ve aralarında bu nedenle aralarının açıldığı öne sürüldü. Mahkemeye çıkarılan Mikail T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir mekanda içki içen Ulaş Çelikten, çıkışta eniştesi Mikail T., yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Çelikten ile Cirit arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cirit, belinden çıkarttığı tabancayla, otomobiline yönelen Çelikten´e peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Çelikten yere yığılırken, Mehmet Şükrü Cirit ise kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Mikail T., kayınbiraderi Ulaş Çelikten'i otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şükrü Cirit ile arkadaşı M.Ş.´yi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde yakaladı, eniştesi Mikail T.'ye ise ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cirit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENİŞTESİNİ BAŞKA KADINLA GÖRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada Ulaş Çelikten´in bir süre önce eniştesi Mikail T.´yi başka bir kadınla gördüğü, durumu ablasına anlatmasıyla aralarının bozulduğu öne sürüldü. Mikail T.'nin ise bu olaydan sonra Ulaş Çelikten´e husumet beslediği, cinayeti de azmettirdiği iddia edildi. Ayrıca Çelikten'in öldürülmeden yaklaşık 1 ay önce annesine, 'Ben gideceğim. Bunlar beni vuracaklar. Gitmem gerekiyor' mesajı attığı da bildirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Mikail T'yi saklandığı adrese yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Mikail T. ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-17 11:24:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.