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Kozan'da Kılıçdaroğlu hazırlığı Başkan Karalar, Kılıçdaroğlu’nun Kozan programı öncesinde incelemelerde bulundu

İHA

Kozan'da Kılıçdaroğlu hazırlığı Başkan Karalar, Kılıçdaroğlu’nun Kozan programı öncesinde incelemelerde bulundu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İstanbul Milletvekili Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP’li bazı milletvekilleriyle beraber, 23 Aralık’ta Kozan’da gerçekleştirilecek açılışlar ve miting öncesi, ilçede bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.
Kozan’ın önemli bir yerleşim yeri olduğunu ve çok önemsediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Kozan’a ve Kozanlılara kendimi daima yakın hissettim. İl başkanlığımdan bu yana Kozan'da beni sahiplendi. Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, ilçede partimizin oy potansiyelinin çok üzerinde oy aldık. Bu durum elbette bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Ağır şartlara rağmen Kozan’da, başta altyapı ve yol olmak üzere çok sayıda iş yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ekonomik problemler, girdi maliyetlerinin artması, doların bu denli yükselmesi bizleri biraz engelleyecek fakat daha yapacak işlerimiz var ve hepsini hayata geçireceğiz. Zorlukları aşacağız” dedi.
Başkan Zeydan Karalar, “Kozan’da altyapı ve yol çalışmalarına ilaveten bir kreş yaptık. Sırelif Gündüz Bakımevi hizmete hazır. Sırelif, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi zamanında önemli bir Kozanlı kadın kahraman. Kozanlı Şehit Asteğmen Kubilay adına da önemli bir park ve anıt yaptık. İki hizmetin açılışını 23 Aralık 2021 tarihinde, 11.45’te Genel Başkanımızın da katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kozan önemli bir bölge ve Hükümetin buraya daha fazla önem vermesi gerekiyor. Yeni dönemde etkili ve yetkili olacak CHP Genel Başkanımızın buraya gelmesini, açılışları yapmasını ve yöre halkıyla bir araya gelmesini istedik. Böylece Kozan’da kendisine yönelik ilgiyi ve heyecanı görmesini, Kozan halkıyla bütünleşmesini arzu ettik. Bugün komşu illere yapılan yatırımlar, giden para Adana’dan fazla. Oysa Adana bölgenin en büyük ve yatırım ihtiyacı olan kent. Dolayısıyla siyasal iktidarın Adana’ya daha fazla yatırım yapması gerekiyor ve o iktidar da geliyor. İşte o yüzden Genel Başkanımızın katılacağı 23 Aralık açılışları ve mitingi çok önemli. Bu etkinliklere kalabalık şekilde katılım göstermenizi bekliyorum” diye konuştu.
Başkan Zeydan Karalar ve CHP heyeti Kozan’da halkla, esnafla buluştu, açılışı yapılacak kreş ile park ve anıtta incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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