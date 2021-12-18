Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Buzkan (75), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. T.C.S. yönetimindeki 01 KV 766 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Buzkan'a çarptı. Ağır yaralanan Buzkan, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Buzkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.C.S. gözaltına alındı.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede 26 metre fren izine rastladı. Bölgedeki hız limitinin 30 kilometre olduğu bildirilirken, Mustafa Buzkan'ın ise yaya geçidini kullanmadığı tespit edildi.
Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-12-18 12:18:11
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