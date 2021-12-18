Öğrencinin öldüğü kazada sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün bir çocuğun öldüğü ve 1 çocuğun yaralandığı trafik kazasındaki sürücü şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kozan'da dün saat 14.03 sularında Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce'nin (13) aracın altında kalarak hayatını kaybettiği, Oğuz Kaan Yılmaz'ın (13) ise yaralandığı kazada, 01 D 1728 plakalı otomobil sürücüsü Emine Karaoğlu (39), Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'nde bugün hakim karşına çıkarıldı. Kozan adliyesine getirilen Emine Karaoğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, dün Karacaoğlan Mahallesinde, okul çıkışında meydana geldi. Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'ndan çıkan 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz, kaldırımdan yürürken, Emine Karaoğlu idaresindeki 01 D 1728 plakalı otomobilin çarpması sonucu her iki öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrenciler, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların dakikalarca süren kalp masajına rağmen kurtarılamayan Muhammet Berat Büyükce, bugün Ağlıboğaz Mezarlığı'nda annesinin feryatları ve arkadaşlarının gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Hakim karşına çıkarılan Emine Karaoğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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