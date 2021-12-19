Karaisalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda seçim

Karaisalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimine iki muhtar seçildi

2022 yılında görev yapacak iki muhtarın belirleneceği seçimde Bolacalı Mahalle Muhtarı Murat Sabah ile Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, Karaisalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi oldu. Karaisalı Anadolu Lisesi Salonunda kapalı oy açık sayım şeklinde yapılan oylamada üç muhtar aday oldu. Bolacalı Mahalle Muhtarı Murat Sabah 40 oy ve Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş 28 oy alarak Karaisalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Seçim sonrasında Bolacalı Muhtarı Murat Sabah’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu ile ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Mert Kumcu, seçilen muhtarlara başarılar dileyerek, bu tür toplantıların daha sık yapılmasının yararlı olacağını vurguladı.

Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş da, katılanlara teşekkür ederek, bu toplantıların her ay Muhtarlar Derneği Karaisalı Şubesi öncülüğünde yapılması gerektiğini, Ocak ayında yapılacak toplantının sponsorluğunu kendisinin yapacağını söyledi.

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