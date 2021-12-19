29 sanatçı aynı sergide "Yeni Yıla Merhaba" karma resim sergisi açıldı

Adana'da düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba” adlı karma resim sergisine 29 sanatçı eserleriyle katıldı.

Korart Sanat Galerisi Koordinatörü Rahime Korkut, açılışta yaptığı konuşmada, yeni yılda farklı konularla, önemli seçkilerle resim sergisi açmaya devam edeceklerini vurguladı. Korkut, serginin Adana’nın kurtuluş tarihi 5 Ocak 2022 gününe kadar gezilebileceğini söyledi.

Serginin küratörleri Selmani Baki Kocaispir ve Ünal Kuş ise sergide birçok değerli sanatçının kendilerine özgü sanat eserlerini sergilediğine dikkat çekti. Biçim ve içerik yaklaşımlarıyla sanatı sorunsal hale getiren sanatçılarla, Korart Sanat Galerisi’nde eserlerle birlikte bir sanat ortamında buluşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kocaispir ve Kuş, şunları söyledi:

“Gerek sanat hakkında gerek resmin temel kavramları üzerine konuşabilme, sanatçıların eserleri hakkında birincil kaynaktan sanatçılarla görüşebilme ve sanatı hakkında bilgi alma en temel birincil amacımızdır. Biliyoruz ki sanat eserini en iyi tarif eden sanatçının kendisidir. Sanat eserini analiz ederken sanatçının yaşam izlerinden imgeler görmek pekâlâ mümkün. Sanatçılar zihinsel düşünce dünyasında durmadan imgeler üretir. Yeni şeyler üretirken ve özgün sanat eserleri ortaya koyarken zihinsel düşüncelerinde somut görüntüler olduğunu düşünebiliriz. Bu durum sanatçının kendi öznel kimliğini kazanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle sanat eseri, sanatçı ve izleyici üçgenin bir sanat ortamında, sanatçıların kendileriyle doğrudan konuşup sanatı hakkında bilgi almamız önemlidir. Her birinin ayrı ayrı özgü içerik ve biçim yaklaşımları olması bu sergiyi zengin kılıyor. 29 sanatçıdan oluşan bu sergimizdeki tüm değerli sanatçılara katılımından dolayı teşekkürü borç biliriz. 5 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan sergimize, tüm sanat severleri Korart Sanat Galerisine davet ediyoruz.”

Serginin açılışına 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda sanatsever katıldı.

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