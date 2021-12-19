Bölge Müdürü Yılmaz: "Ormancılık ekip işidir"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "2022 yılında da hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için planlı, özverili ve disiplinli bir şekilde yeşil vatana hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız ile birlikte Pos Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Pos Orman İşletme Müdürü Mehmet Doğan, işletme şefleri ve teknik personel tarafından karşılanan Yılmaz, işletme müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 2021 yılı itibariyle ormancılık faaliyetlerinde gerçekleştirilen hedefler değerlendirilirken, 2022 yılı iş programları doğrultusunda yapılacak çalışmalara yönelik plan ve hazırlıklar ele alındı.

Orman yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında talimat verdi.

Mahmut Yılmaz, 2021 yılında her alanda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, “Pos İşletme Müdürlüğümüz ormancılık açısından adeta bir okul görevi görmektedir. Burada mesleğimizin her alanında iş ve işlemler yapılmaktadır. Ormancılık bir ekip işidir. 2021 yılında hep birlikte çok başarılı çalışmalar yaptık. 2022 yılında da hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için planlı, özverili ve disiplinli bir şekilde yeşil vatana hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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