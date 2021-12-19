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Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 - Trabzonspor: 1

İHA

Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 - Trabzonspor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 1. hafta karşılaşmasında Adana İdmanyurdu SK, sahasında Trabzonspor’u 21 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Stat: Muharrem Gülergin Suni Çim
Hakemler: Berat Buğra Çelik xxx, Perihan Ece xxx, Çiğdem Çekiç xxx
Bitexen Adana İdman Yurdu: Portnova xxx, Umeugochukwu xxx, Reine xxx, Mawete xxx, Peka xxx, Kasaj xxx, Başak xxx, İrem xxx, Dilek xxx, Şefika xx (Tuana dk. 87 ?), Hande xx
Trabzonspor: Göknur xx, Şule xx, Kong xxx, Bella xx, Setora xx (Rabia dk. 72 x), İrem xx, Ayşe xx, Nevcan xx (Damla dk. 80 ?), Arife xx (Yaren dk. 86 ?), Zaripova xx, Diane xx
Goller: Kasaj (dk. 52 pen.), Dilek (dk. 70) (Adana İdmanyurduspor), Bella (dk. 31) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Umeugochukwu, Başak (Adana İdmanyurduspor), Ayşe, Arife (Trabzonspor)

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