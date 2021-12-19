2 kadın girdikleri evin kasasından 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, girdikleri evin kasasından 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, dün Emek Mahallesi'nde 2 kadın, dış demir kapısında ve iç çelik kapıda herhangi bir zorlama olmadan girdikleri evdeki 4 bin dolar ve 250 gram ziynet eşyasını alıp kaçtı. Ev sahibi İlhan Aydemir, evin herhangi bir yerinde arama yapmadan kasanın anahtarının bulunduğu odaya girip, anahtarı bulup yatak odasındaki kasaya yönelen kadın hırsızların kasayı boşaltarak hızlıca kaçtıklarını anlattı. Aydemir, "Gündüz saat 2 civarında eşim ve annem bir hasta ziyaretine gidiyorlar ve kamera kayıtlarından baktığımız kadarıyla 15 dakika sonrasında 2 bayan eve giriyor. Her iki dış kapıyı ve çelik kapıyı açıyorlar. Daha sonra kasanın bulunduğu odaya doğru yönelip kasanın anahtarını da bulup kasayı açıyorlar. Kasanın içerisinde yaklaşık 4 bin dolar ve yaklaşık 200, 250 gram kadar altın, çünkü içerisinde yüzük, küpe, kolyeler vardı. Şimdi net gramajını söyleyemiyorum ama 200250 gram arasında altın vardı. Hepsini alıp kaçıyorlar. Bir süre kamera kayıtlarında da görünüyor. 13 dakika sürüyor. Saat 4’e doğru eşim ve annem eve geldiğinde kasanın açık olduğunu görüce beni aradılar. Acaba sen mi eve geldin diye. Olaydan bir haberim olmadığını, kasaya, hiçbir yere dokunmamalarını ve direkt emniyet birimlerine haber vereceğimi söyledim. Ben o sırada Adana’daydım. Yolda gelirken emniyet birimlerini aradım, bilgilendirdim. Eve vardığımda emniyet mensupları da evime gelip olay yerinde incelemeler yaptılar. Sağolsun emniyet yetkilileri çok alakadar oldular, kendileri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görüntü topladılar. Kasadan parmak izlerini de aldılar. Bütün birikimimiz gitti, yaklaşık 300, 350 bin lira arasında bir paramız çalındı. Yıllardır biriktirmiş olduğumuz bütün birikimimizi aldılar" dedi.

Emniyet birimlerine güvendiklerini belirten Aydemir, "İnşallah kısa zamanda bulunur, inşallah başka kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Kapıda hiçbir zorlama yok, nasıl açtıklarına ben de hayret ediyorum. Ne dış kapıda, ne iç çelik kapıda herhangi bir zorlanma yok. Sadece kasanın anahtarının saklı olduğu odada biraz dağınıklık vardı, anahtarı bulup yatak odasındaki kasaya yönelip kasanın içerisindeki dolarları ve ziynet eşyalarını alıp başka hiçbir yere dokunmamışlar. Kasanın içerisinde başka şeyler de vardı ama sadece döviz ve altınları alıp gitmişler. Yani diğer hiçbir şeye dokunup dağıtma söz konusu bile değil. Her kimse direkt nokta atışı yapmışlar. Kimsenin günahını alamam, şüphelendiğim hiç kimse yok. Hepimiz merak ve endişe içerisindeyiz" diye konuştu.

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