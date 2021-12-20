Tufanbeyli'de eğitime 1 gün ara verildi Kar yağışı çocukları sevindirdi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiği belirtildi. Karın yağmasını ve okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkıp kar topu oynadı.

Tufanbeyli’de hafta boyunca kar yağışının devam edeceği bu nedenle de okulların önümüzdeki günlerde de tatil olabileceği belirtildi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının gündüz eksi 5 gece ise eksi 20 derecelere kadar düşeceği öğrenildi.

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşılık görevliler 24 saat kar küreme çalışması yapıyor.

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