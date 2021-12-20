Adana'daki torbacı operasyonlarında 13 tutuklama

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 13´ü, mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13-19 Aralık'ta operasyonlar düzenledi. 112 adrese yapılan baskınlarda 130 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 11 gram bonzai, 878 gram esrar, 251 uyuşturucu hap, 106 gram metamfetamin, 65 gram eroin, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13´ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12´si adli kontrol şartı, 105´i ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-20 10:20:45



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