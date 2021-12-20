Seyhan'ın tarihi dokusu turizme kazandırılıyor

Adana’nın hafızası konumundaki Seyhan’ın tarihi dokusu, Seyhan Belediyesi tarafından görünür hale getiriliyor. Tarihi kent merkezinde Ulucami ile Kız Lisesi aksını ortaya çıkaracak çalışmalar kapsamında Adana Valiliğinin desteğiyle kamulaştırılan Bebe Müzikhol binası Seyhan Belediyesi tarafından yıkıldı. Başkan Akif Kemal Akay, “Bu alanda UlucamiKız Lisesi aksıyla birleşen bir meydan ve park düzenlemesi ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yaparak, tarihi dokuyu görünür hale getirip; daha iyi algılanmasını sağlayacağız” dedi.

Adana’nın tarihi kent merkezinde, üzerinde birçok kültür varlığının bulunduğu; Kız Lisesi, Ramazanoğlu Konağı ve Ulucami Külliyesi’ni birleştiren eski belediye bahçesi geçidi olarak anılan 25017 sokaktaki Bebe Müzikhol binası, Adana Valiliği’nin katkılarıyla kamulaştırma çalışmalarının ardından Seyhan Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkımın alanında incelemelerde bulunan Başkan Akay, Adana’nın tarihsel açıdan çok önemli bir kent olduğuna dikkati çekti. Adana’nın ilk modern tarımın yapıldığı, ilk modern sanayinin kurulduğu kent olduğunu anımsatan Akay, “Adana tarih boyunca çok önemli süreçlere ev sahipliği yaptı. Adana’nın tarihsel önemini hatırlatan yapılarını ayağa kaldırıp, görünür hale getirerek bir anlamda geçmişi canlandıracak bütünsel çalışmalar yürütülüyor. TepebağKayalıbağ ve Ulucami mahallelerini bir bütün olarak aldığımızda bu alanda çok sayıda tescilli yapı var. Bunlar restore ediliyor ama çok farklı alanlarda yer almaları çok da görünür olmamalarına neden oluyor. Şu anda yaptığımız şey bu alanları birleştirip görünür hale getirmek” diye konuştu.



Ulucami’ye kadar açık bir alan oluşturulacak

Ulus Parkı’ndan başlayıp, eski Vilayet binasından Irmak Hamamı, eski Çevik Kuvvet binası, Ramazanoğlu Konağı ve Ulucami Külliyesi’ne kadar uzanan alanın ortaya çıkarılacağını dile getiren Başkan Akay, “Bunun için burada çeşitli binalar onarıldı. Belediyemizin KUDEB binası ve Diş Hekimliği Müzesi olarak kullandığımız binaların dışında kalan kısımlarda tadilatlar ve restorasyonlar yapılacak. Irmak Hamamı’nın yanındaki binanın da restorasyonu yapılarak bu alan olduğu gibi Ulucami’ye kadar açık hale getirilecek” şeklinde konuştu.

Adana Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin Tepebağ ve Kayalıbağ mahallelerinin birleştirilmesi konusunda sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürüttüğünü aktaran Akay, “Bu hat üzerinde bizim de restore ettiğimiz ve yeni yaptığımız alanlar var. Tepebağ kazısı da orada yapılıyor. Tahmin ediyorum 510 yıl içerisinde burası Adana’nın ve Türkiye’nin önemli bir destinasyon merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

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