Tufanbeyli'de karla mücadele

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı iki gündür etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen ilçede Tufanbeyli Belediyesi iş makineleri karayolları ekipleri ile birlikte kar küreme ve yol açma çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçe genelinde merkezde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı kırsalda mahallelerde 50 santimetreye ulaştı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Esnaf kurak geçen günler sonrası kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Kar berekettir” dediler.

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