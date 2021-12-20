Yüreğir’de "Yerim Seni YKS" seminerleri başladı

Yüreğir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için ilçede bulunan okullara yönelik sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri konulu seminerler düzenlemeye başladı.

Yüreğir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11 ve 12 sınıflara yönelik “Yerim Seni YKS, Sınav Kaygısına Son” sloganıyla sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri ve motivasyon konulu okul seminerleri başlattı. Her hafta ilçede bulunan bir okulda düzenlenecek olan seminerlerin ilki gerçekleşti.

Yüreğir Belediyesi’nde görevli Uzman Psikolog Nur Aydoğan ile Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Melisa Kesti tarafından verilen seminerde, kaygı, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel duygusal fiziksel belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında çalışmalar yapılarak interaktif uygulamalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin de dahil olduğu uygulamalarda özellikle konsantrasyon ve sınav anında dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde duruldu. Başarı kapısının anahtarının kaygının doğru yönetilmesi olduğu vurgulandı. Stres seviyesini en aşağıya çekmek için çeşitli teknikler öğrencilere gösterildi. Soru cevap bölümünde birebir diyaloglar sağlanarak her öğrencinin yaşadığı durum ayrı ayrı analiz edildi.

Gençlere üniversite yolunda başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Genç kardeşlerim hayatlarına yön verecek önemli bir sınav için emek veriyor, ter döküyor. Gençlerimize üniversite yolunda rehberlik etmek, başarılarına destek olmak ve sınav kaygılarını en aza indirmek amacıyla okul seminerleri başlattık. İnanıyorum ki çalışan ve emek harcayan tüm genç kardeşlerim sınavı başarıyla geçecektir. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyor, hayallerinin peşinden gideceklerine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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