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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü gargaralar ağız kokusu yapıyor

İHA

Alkollü gargaralar ağız kokusu yapıyor

Gargara içerisinde yer alan alkolün ağız kanserlerini arttırdığı, ağız kokusuna neden olduğu bildirildi.
Diş Hekimi Dr. Murat Aydın, piyasada bulunan gargaraların yüzde 90’dan fazlasının alkol içerdiğini söyledi. Alkollü gargaraların ağız kanserlerini arttırdığını aktaran Aydın, “Bazı gargaraların üzerinde alkolsüzdür yazsa bile yapısında etil olmayan çok sayıda alkoller, tatlandırıcı olarak yer alıyor alabiliyor. Annitol, ksilitol, mentol, ökaliptol, sorbitol, glikol, benzol, timol gibi diğer alkoller gargaraya tatlandırıcı olarak veya başka amaçlarla ilave edilmektedir. Böyle gargaraların yapısında etil alkol bulunmadığı için kutunun üzerine alkolsüzdür yazılmaktadır” dedi.
Alkollü gargaraların ağız kokusu yaptığını da kaydeden Aydın, “Maalesef ağız kokusu hastaları alkolsüz zannederek bu gargaraları kullanmakta ve ağız kokusu geçeceğine inanmaktadır. Bir gargaranın yapısında alkol var ise içerisindeki diğer maddelerin ne olduğuna bakmaksızın ağız kokusu sebep olarak kabul edilir. Piyasadaki gargaraların yapısında yüzde 1.7 ile yüzde 26.9 arasında değişen oranlarda etil alkol bulunabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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