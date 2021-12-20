Öğretmen Akademisi programları tamamlandı Sezer: "Yöneticilerimiz ve eğitimcilerimiz ülkemizin geleceği adına çok önemli bir adım attı"

Geçen hafta sonu Türkiye’de ilk kez Adana’da üçü bir arada düzenlenen Branş, Yönetici ve Öğretmen Akademisi programlarının ardından bir açıklama yapan EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer; "Programlara katılan yöneticilerimiz ve eğitim çalışanlarımız hem kendi kariyerleri hem de ülkemizin geleceği adına çok büyük bir adım attılar" dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı ve EğitimBirSen Adana Şubesi tarafından organize edilen, iki gün boyunca üç oturumda yedi farklı eğitimin verildiği eğitim akademisi programları sona erdi.

Sınıf ve okul öncesi öğretmenleri için; Branş, idareciler için; Yönetici ve tüm öğretmenler için; Öğretmen Akademisi başlığı altında düzenlenen eğitimler Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda yapıldı.

Oturumlarda Hamle Özçarıkcı; Ritim ile Matematik ve Ses, nefes, diyafram, Mustafa Canıtez; Lider Yönetici, Serkan Ekmen; İkna teknikleri ve İkna Psikolojisi, Planlı Çalışma ve Zaman Yönetimi, Abdullah Altunkes ise Ennegram Eğitimine Giriş ve Okul Yöneticiliğinde Ennegramın Rolü başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın ardından bir açıklama yapan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Öğretmenlik tüm toplumlarda en kutsal mesleklerden birisi olarak kabul edilmiştir. Bunun bilincinde olarak EğitimBirSen Adana Şubemiz hem sendikal mücadelesine devam edip eğitim çalışanlarımızın maddi refahına ve kazançlarına yönelik çalışmalar yaparken kişisel ve manevi gelişimi için de sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyor. Eğitim Akademisi de bu çalışmalardan birisiydi. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan ve önemli işlere imza atan vakfımızla birlikte böyle bir organizasyona imza atmış olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

Eğitimcinin hayatı boyunca donanımlarını, bilgi ve birikimlerini geliştirmesi, dolayısıyla ömrü boyunca bir öğrenci olması gerektiğini vurgulayan Başkan Sezer, "İki gün boyunca yüzlerce öğretmenimiz bu eğitimleri aldı. İnanıyorum ki buradan aldıkları ilham ile harika işlere imza atacaklardır. Bu eğitimler kendileri için olduğu kadar geleceğimiz olan öğrencilerimize bilgilerini aktarabilmesi için de önemli. İnşallah yeni bir Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar bu öğretmenlerimizin elinden çıkacaktır. Ben katılım gösteren tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve programda sunumlar yapan eğitimcilerimize ayrıca bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emek sarf eden, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde eğitim alanında çok önemli işlere imza atmaya başlayan Mehmet Akif İnan Vakfı’nın kıymetli yöneticilerini de kutluyorum. Bundan sonra da bu tarz eğitimlerimiz devam edecek. Ben eğitim çalışanlarımızı üyemiz olsun, olmasın tüm eğitimcilerimize açık bu programlara katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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