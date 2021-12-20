Adana'nın 2 ilçesinde eğitime 'kar tatili' uzadı

Kahraman ÖZTÜRK-İbrahim ÖZTAŞ/TUFANBEYLİ-SAİMBEYLİ,(Adana),(DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.
Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Tufanbeyli Kahraman ÖZTÜRK
2021-12-20 15:54:06
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