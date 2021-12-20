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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Adana’ya geldi

İHA

Galatasaray Adana’ya geldi

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Galatasaray kafilesini, yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 16.00’da kalkan uçakla saat 17.30’da Adana Havalimanı’na gelen Galatasaray’ı, yaklaşık 50 kişilik sarıkırmızılı taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.
Adana DemirsporGalatasaray maçı yarın akşam saat 20.00’da Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.
Adana Demirspor ligde 26 puanla 7. sıradayken rakibi Galatasaray 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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