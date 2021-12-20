Galatasaray kafilesi Adana'da

Yusuf KANTARLI Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, Adana´da taraftarlar karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Adana Stadı´nda, yarın saat 20.00´de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana Havalimanı´na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanı'na gelerek tezahürat yaptı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, maç saati beklemek için otele hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan detay
-Futbolcuların karşılanması
-Otobüsün gidişiDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI Eser PAZARBAŞI
2021-12-20 18:20:10
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