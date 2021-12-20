İnternet gazetecileri Muharrem Sarıkaya'yı kınadı

Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'yı İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketinden ötürü kınadığını bildirdi.

Dernek Başkanı Azmi Ertan imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportaj sırasında, sadece görevini yapmakta olan İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'i tokatlamış olması utanç verici bir durumdur. ÇİGDER Yönetimi olarak, meslektaşımız Ahmet Demir'e ve İHA camiasına geçmiş olsun derken, Muharrem Sarıkaya'yı, kendisini ve temsil ettiği kurumun başını eğen tavrından ötürü esefle kınıyoruz."

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