Adanalı iş adamı Biçer, yaşam öyküsünü kitaplaştırdı Biçer, yaşamında giriştiği ticari faaliyetlerde yolunun kesiştiği Süleyman Demirel'den Sakıp Sabancı'ya, Deniz Baykal'dan Sedat Peker'e, Mustafa Koç'tan Zülfü Livaneli'ye, Gaffar Okkan'dan Hanefi Avcı ve Ahmet Kaya'ya kadar pek çok ünlü ismin de dahil olduğu "30. Harfi Arayan Adam" adlı kitabı hafta sonu kitapçılarda satışa sunulacak

Adanalı ünlü iş adamı Namık Kemal Biçer, yaşam öyküsünü "30. Harfi Arayan Adam" adıyla kitaplaştırdı.

"Pink Namık" olarak da bilinen iş adamı Namık Kemal Biçer, Adana'nın bir köyünde başlayan yaşamında atlattığı badireler, yakaladığı başarıları, ünlülerle yaşadığı ilginç hikayeleri "30. Harfi Arayan Adam" adını verdiği otobiyografi kitabında topladı. Yazarın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin 40 yıllık ekonomik, siyasi ve sosyokültürel tarihini de yansıtan kitapta Biçer, yaşamında giriştiği ticari faaliyetlerde yolunun kesiştiği Süleyman Demirel'den Sakıp Sabancı'ya, Deniz Baykal'dan Sedat Peker'e, Mustafa Koç'tan Zülfü Livaneli'ye, Gaffar Okkan'dan Hanefi Avcı ve Ahmet Kaya'ya kadar pek çok ünlü isme de yer verdi.

Namık Kemal Biçer, 297 sayfalık kitabında Türk siyasetine dair bir birinden ilginç anekdotları da nüktedan bir dille anlatıyor.

Önsözünü Sedat Memili’nin yazdığı kitabın arka kapak tanıtım yazısına imza atan gazeteci Mehmet Uluğtürkan, şu ifadelere yer verdi:

"32 yıllık ekonomi gazeteciliği yaşamımda duayen iş insanı Sakıp Sabancı dahil yüzlerce patronla röportaj yaptım. Yaşamları, düşünceleri, başarılarına dair sorular sorup, yanıtlar aldım. Ancak az sayıda kişinin yaşam öyküsünden etkilendim. Namık Kemal Biçer, etkilendiğim iş insanlarından biri oldu. Bu kitabı, kariyer hedefine girişimciliği koyan herkese öneriyorum. Başarıyla başarısızlığın, şansla talihsizliğin, güzellikle çirkinliğin, inişlerle çıkışların bu kadar güzel harmanlandığı ilham veren bir yaşamı okumak herkese iyi gelecek.”

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