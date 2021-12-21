Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşma Adana Demirspor’un 20 üstünlüğüyle bitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Berkan’ın ceza sahasına ortasında Mohamed kafayla vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

53. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor’da orta alanda topa buluşan Vargas sağ kanata attığı derinlemesine pasında Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

58. dakikada orta alanda rakiplerini çalım atarak ilerleyen Vargas topu ayağından açınca meşin yuvarlak Yunus’un önünde kaldı. Sol ayağı ile Yunus sert bir şekilde şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20

61. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Vargas’ın çektiği şut az farkla auta çıktı.

64. dakikada Vargas’ın kornerden ceza sahasına açtığı ortasında Samet kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

67. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Oğulcan kafasında top kaleci Muriç’ten sekti. Seken topa kale çizgisi önünde bulunan Mohamed, ardından Nelsson vurdu. Adana Demirspor savunması çizgi önünde yaptığı müdahalelerle gole engel oldu.

78. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muriç’in yatarak topa uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Assombalonga’nın ceza alanı sol çaprazından dışarı taşıdığı topu alan Belhanda’nın topuk pasıyla meşin yuvarlağı Gökhan’ın önüne bıraktı. Gökhan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten auta çıktı.

85. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Mohamed bekletmeden pasını Oğulcan’a verdi. Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Belhan'da ceza sahası içerisine yerden ortasını açtı. Topla buluşan Sinan'ın gelişine sert şutunda top direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arkadaş Kardeşler xx, Bora Özkara xx, Erdinç Sezertam xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Simon Deli xx, Kaan xx, Gökhan İnler xx (Tayyip Sanuç dk. 90+1 ?), Stambouli xx, Yunus xxx (Akintola dk. 80 x), Bjarnason xx (Sinan Kurt dk. 90+1 ?), Vargas xx (Belhanda dk. 73 x), Balotelli xx (Assombalonga dk. 73 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarık Çamdal, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: İsmail xx, Oğulcan xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer xx (Van Aanholt dk. 73 x), Berkan xx (Babel dk. 62 x), Taylan xx (Aytaç Kara dk. 67 x), Cicaldau xx, Morutan xx (Halil Dervişoğlu dk. 62 x), Mohamed xx, Kerem xx (Emre Kılınç dk. 73)

Yedekler: Fatih Öztürk, Yedlin, Alpaslan Öztürk,Barış Alper Yılmaz, Feghouli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Yunus Akgün (dk. 53 ve 58) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Stambouli, Bjarnason, Muriç (Adana Demirspor), Cicaldau, Taylan Antalyalı (Galatasaray)

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