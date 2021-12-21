Adana Demirspor - Galatasaray: 2-0

Yusuf KANTARLI Anıl ATAR / ADANA (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Erdinç Sezertam
ADANA DEMİRSPOR: Muric Samet, Deli, Svensson, Kaan, Gökhan (Dk. 90+1 Tayyip), Stambouli, Yunus (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)
GALATASARAY: İsmail Nelsson, Marcao, Oğulcan, Ömer (Dk. 73 Aanholt), Taylan (Dk. 67 Aytaç), Berkan (Dk. 62 Babel), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil), Kerem (Dk. 73 Emre), Mohamed
GOLLER: Dk. 53 Dk. 58 Yunus (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Stambouli, Bjarnason, Muric (Adana Demirspor) Cicaldau, Taylan (Galatasaray)Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.4´üncü dakikada atak geliştiren Galatasaray´da Taylan, topu sağ kanattaki Morutan´a gönderdi. Morutan´ın ceza sahasının çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
9´uncu dakikada sol kanattan atağa kalkan Galatasaray´da Kerem, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kerem´in rakibinden kurtardığı topu, kanattan bindirme yapan Ömer´e verdi. Ömer´in gelişine şutunda top, kaleci Muric´te kaldı.
15´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Svensson, topu savunma arkasına sarkan Bjarnason´a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason´un sert şutunda top ağlarla buluştu. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
31´inci dakikada Adana Demirspor´da Yunus, sağ kanattan çalımlarla ilerleyip topu Stambouli´ye gönderdi. Stambouli´nin ceza sahasına ortasında topu göğsüyle kontrol eden Balotelli´nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.
39´uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup sert bir orta gönderdi. İçeri giren Balotelli hamlesini yaptı ancak topa dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
51´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Galatasaray´da Berkan, rakip ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Mohamed´in kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.
52´nci dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor´da Vargas, sağ kanattan bindirme yapan Yunus´un koşu yoluna topu gönderdi. Savunmanın arasından sıyrılan Yunus´un uzak köşeye yaptığı şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
57´nci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor´da Vargas, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Vargas, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Yunus´a gönderdi. Yunus´un sert şutunda top, ağlarla buluştu: 2-0.
77´nci dakikada Galatasaray´da Emre, topu sol kanattaki Babel´e gönderdi. Topu kontrol eden Babel´in yerden sert şutunda kaleci Muric, topu son anda kornere çeldi.
84´üncü dakikada Galatasaray´da Emre´nin rakip ceza sahasına ortasında ön direkteki Mohamed, topu Oğulcan´a bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan´ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI Anıl ATAR
2021-12-21 21:59:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.