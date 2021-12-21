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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Galatasaray: 2-0

DHA

Adana Demirspor - Galatasaray: 2-0


Yusuf KANTARLI Anıl ATAR / ADANA (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Erdinç Sezertam
ADANA DEMİRSPOR: Muric Samet, Deli, Svensson, Kaan, Gökhan (Dk. 90+1 Tayyip), Stambouli, Yunus (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)
GALATASARAY: İsmail Nelsson, Marcao, Oğulcan, Ömer (Dk. 73 Aanholt), Taylan (Dk. 67 Aytaç), Berkan (Dk. 62 Babel), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil), Kerem (Dk. 73 Emre), Mohamed
GOLLER: Dk. 53 Dk. 58 Yunus (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Stambouli, Bjarnason, Muric (Adana Demirspor) Cicaldau, Taylan (Galatasaray)Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.4´üncü dakikada atak geliştiren Galatasaray´da Taylan, topu sağ kanattaki Morutan´a gönderdi. Morutan´ın ceza sahasının çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
9´uncu dakikada sol kanattan atağa kalkan Galatasaray´da Kerem, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kerem´in rakibinden kurtardığı topu, kanattan bindirme yapan Ömer´e verdi. Ömer´in gelişine şutunda top, kaleci Muric´te kaldı.
15´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Svensson, topu savunma arkasına sarkan Bjarnason´a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason´un sert şutunda top ağlarla buluştu. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
31´inci dakikada Adana Demirspor´da Yunus, sağ kanattan çalımlarla ilerleyip topu Stambouli´ye gönderdi. Stambouli´nin ceza sahasına ortasında topu göğsüyle kontrol eden Balotelli´nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.
39´uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup sert bir orta gönderdi. İçeri giren Balotelli hamlesini yaptı ancak topa dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
51´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Galatasaray´da Berkan, rakip ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Mohamed´in kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.
52´nci dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor´da Vargas, sağ kanattan bindirme yapan Yunus´un koşu yoluna topu gönderdi. Savunmanın arasından sıyrılan Yunus´un uzak köşeye yaptığı şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
57´nci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor´da Vargas, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Vargas, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Yunus´a gönderdi. Yunus´un sert şutunda top, ağlarla buluştu: 2-0.
77´nci dakikada Galatasaray´da Emre, topu sol kanattaki Babel´e gönderdi. Topu kontrol eden Babel´in yerden sert şutunda kaleci Muric, topu son anda kornere çeldi.
84´üncü dakikada Galatasaray´da Emre´nin rakip ceza sahasına ortasında ön direkteki Mohamed, topu Oğulcan´a bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan´ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI Anıl ATAR
2021-12-21 21:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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