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Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu

DHA

Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sahibinin dışarıda olduğu sırada kimliği  belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atılarak kundaklanan evde hasar oluştu. Özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılan demir kapıdan kundaklanan eve giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. 
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıkan mahalle sakinleri, tek katlı bir evin damına tırmanan kimliği belirsiz bir kişinin, bitişiğindeki binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresine molotof kokteyli atıp, kaçtığını görünce durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve polis merkezine bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi. Kundaklama sonucu çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmek için eve girmek isteyen itfaiye ekibi,  evde kimsenin olmadığını ve demir kapının da kilitli olduğunu belirledi.
LEVYE İLE AÇMAYA ÇALIŞTILAR
Levye ile demir kapıyı açmak için bir süre çaba sarf eden itfaiye ekibinin yardımına olay yerinde bulunan özel harekat polisleri yetişti. Kilitli olan demir kapı, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırıldı. Demir kapının kırılmasının arından içeriye giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.
Kundaklamanın ardından kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.    
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-12-22 08:16:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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