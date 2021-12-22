Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı, ilk duruşmada tahliye oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı, ilk duruşmada tahliye oldu

DHA

Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı, ilk duruşmada tahliye oldu


Gökhan KESKİNCİCan ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, tıp merkezinde anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı (25), 3 kişi tarafından darbedildi. Hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğrayan Gülaşı, başına atılan demir dubayla da kaşından yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Ö.Y.A., ilk duruşmada ise tahliye edildi. Mahkemede savunma yapan Ö.Y.A., kavgayı önlemek için demir dubayı attığı Gülaşı'yı hedef almadığını iddia etti. 
Olay, 30 Ekim gecesi, Yüreğir ilçesindeki özel tıp merkezinde meydana geldi. 9 yaşındaki kız çocuğunu ayağındaki kırık nedeniyle tıp merkezine getiren aile, iddiaya göre, sağlık çalışanları ile tartışıp, tehdit etti. Anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı ise hasta yakınlarıyla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Aile yakınları, bu kez Gülaşı'ya saldırdı. Y.T. isimli hasta yakını, Gülaşı'yı yumrukladı, Ö.Y.A. da masanın önündeki demir dubayı alarak, sağlık çalışanının üzerine attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demir dubanın başına isabet ettiği Emre Gülaşı, baygınlık geçirdi. Kaşından yaralanan Gülaşı'ya, meslektaşları müdahale etti. Hasta yakınları ise tıp merkezinden ayrıldı. Tedavisinin ardından avukatı Furkan Salmanlar ile polis merkezine giden Gülaşı, hasta yakınları Ö.Y.A., Y.T. ve Z.A.'dan şikayetçi oldu. Ö.Y.A. ve Y.T., gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Ö.Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, yumrukla saldıran Y.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşmasında, Emre Gülaşı'yı demir duba ile başından yaralayan Ö.Y.A., tahliye edildi. Ö.Y.A., mahkemedeki savunmasında, demir dubayı kavgayı önlemek için attığını, Gülaşı'yı hedef almadığını iddia etti. Mahkeme Y.T. hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.
'AMELİYATHANEDE DİKİŞ ATILDI'
Olay günü, ailenin tıp merkezi çalışanlarına tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirten Emre Gülaşı, "Aile geldiği andan itibaren ortalığı terörize etmiş. 'Bu çocuğuna burada bir şey olursa hepiniz ölürsünüz' diyerek etrafa tehditler savurmuşlar. Buna istinaden sekreter arkadaşlar, idari amir olarak beni çağırdı. Ortopedi doktorumuza danıştığımızda kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığını, ameliyat olması gerektiğini aileye dile getirdik ancak aile beklemedi, 'Bu çocuğa bir şey olursa sizi vururuz' diyerek tehdit ve küfürlere devam ettiler. Aileyi yatıştırmaya çalıştıkça daha çok üzerimize geldiler. Başka hastalar da bu durumdan rahatsız olunca 'Biraz sessiz olalım, diğer hastalar rahatsız oluyor' diye uyarırken bir kişi gelip yumruk attı hem ardından da 15-20 kilogramlık demir duba ile kafama vurdular. Neyse ki şanslıymışım, duba sağ kaşımın üzerine geldi, ameliyathanede dikiş atıldı. Hocalarımız, üst loba gelseydi felç kalacağımı ya da ölebileceğimi söyledi" diye konuştu. 
'DEMİR DUBA İLE VURMAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'
Polis merkezine gidip, şikayetçi olduğunu belirten Emre Gülaşı, "Avukat arkadaşım Furkan bey ile polis merkezine gidip, şikayette bulunduk. Yumruk atan ve demir dubayla saldıran şüpheliler gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarıldı. Duba ile saldıran şüpheli tutuklandı, yumruk atan şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bugün mahkememiz vardı. Duba ile saldıran, beni öldürmeye çalışan şüpheli, serbest bırakıldı. Yumruk atan şüphelinin ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Her gün bir hekimimiz, bir sağlık çalışanımız şiddete maruz kalıyor. Bu sürecin takipçisi olacağız. Demir duba ile birinin başına vurarak yaralamak, öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyorum" dedi. 
Avukat Furkan Salmanlar ise tutuklu yargılanan sanığın serbest bırakılmasının, kendilerini üzdüğünü söyledi.              DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-12-22 09:31:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Molotof kokteyli ile kundaklanan evde hasar oluştu
Adana Demirspor - Galatasaray: 2-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Galatasaray: 2-0
Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
Selçuk İnan: “Yunus Akgün gelecek planlarımızda var” Adana Demirspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın Teknik Sorumlusu Selçuk İnan: “Skoru bulamıyoruz ve buda mağlubiyetlere neden oluyor” “Çok genç ve tecrübesiz bir takımız”
YEREL HABERLER Selçuk İnan: “Yunus Akgün gelecek planlarımızda ...
Montella: “Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu” Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “İlk 30 dakikada sağ kulvardan çok pozisyon verdik”
YEREL HABERLER Montella: “Fatih hocanın olmayışını avantaja ...
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - ...
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - ...
Adana Demirspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - ...
Adanalı iş adamı Biçer, yaşam öyküsünü kitaplaştırdı Biçer, yaşamında giriştiği ticari faaliyetlerde yolunun kesiştiği Süleyman Demirel'den Sakıp Sabancı'ya, Deniz Baykal'dan Sedat Peker'e, Mustafa Koç'tan Zülfü Livaneli'ye, Gaffar Okkan'dan Hanefi Avcı ve Ahmet Kaya'ya kadar pek çok ünlü ismin de dahil olduğu "30. Harfi Arayan Adam" adlı kitabı hafta sonu kitapçılarda satışa sunulacak
YEREL HABERLER Adanalı iş adamı Biçer, yaşam öyküsünü ...
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci, artık şubeleşiyor ‘Piton Döner’ 2022 yılında şubeleşerek büyüyecek Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş: "En büyük hayalim Dubai’de şubem olması"
YEREL HABERLER Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci, artık ...
Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı Adana’da bir bakkal dükkanından içecek çalan hırsızları bekçi köpeğinin kovalaması anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı Adana’da bir ...
Kar yağışı hayatı felç etti Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı Köylerde elektrik kesildi, yollarda ise kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Kar yağışı hayatı felç etti Adana'nın Tufanbeyli ...
Köylülere narenciye dağıtıldı Kozan Belediyesince tonlarca portakal ve limon, kırsal mahallelerde kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldı
YEREL HABERLER Köylülere narenciye dağıtıldı Kozan Belediyesince ...
Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. yılında kısa film yarışması
YEREL HABERLER Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. yılında kısa film ...
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı
YEREL HABERLER Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ...
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı
YEREL HABERLER Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ...
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı
YEREL HABERLER Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ...
Adana’da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana’da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı
İnternet gazetecileri Muharrem Sarıkaya'yı kınadı
YEREL HABERLER İnternet gazetecileri Muharrem Sarıkaya'yı kınadı
Kökü çürüyen çam ağacı, yola devrildi
YEREL HABERLER Kökü çürüyen çam ağacı, yola devrildi
Kökü çürüyen çam ağacı, yola devrildi
YEREL HABERLER Kökü çürüyen çam ağacı, yola devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.