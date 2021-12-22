Lösemiyi 8 yılda atlatan Rengin´den çocuklara `Pamuk Prenses´li motivasyon 



Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA´da 8 yılda lösemiyi atlatan Rengin Alkış´ın (16) `Pamuk Prenses´ olup hastalara motivasyon verme hayali gerçek oldu. Lösemi tedavisi gören, hastalığı atlatmış ve kendisi için 7 cüce kostümü giyen çocuklarla bir araya gelen Alkış, "Tedavi sürecinde hastaneye Pamuk Prenses kıyafetiyle gelen animatörler beni çok mutlu ediyorlardı. Ben de hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim" dedi.

Şırnak´ta yaşayan uluslararası nakliyat firması sahibi Abdurrahman ve ev hanımı Hayriye Alkış çiftinin kızları Rengin'e 8 yaşındayken akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kentte bir hastaneye başvurdu. Küçük kız burada bir süre tedavi gördü ancak durumunun kötüye gitmesi üzerine Adana´da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Rengin için zorlu süreç başladı. Enfeksiyon nedeniyle vücudu zayıflayan, iki kez entübe edilen ve 45 gün yoğun bakımda kalan Alkış, daha sonraki aylarda tedaviye cevap verdi. 8 yıl boyunca tedavisi süren Rengin, 16 yaşında sağlığına kavuştu.

'PAMUK PRENSES' OLDU

Tedavi sürecinde zaman zaman yanına gelen `Pamuk Prenses´ kostümlü animatörleri görmekten çok mutlu olan ve iyileştiği zaman aynı etkinliği hasta çocuklara yapmak için kendisine söz veren Rengin Alkış, bu hayalini gerçekleştirdi. Pamuk Prenses elbisesi giyen Rengin, tedavi gördüğü hastanede 7 cüce kostümü giyen lösemi hastası ve hastalığı atlatan miniklerle bir araya geldi. Rengin, etkinlikte küçük dostlarına elma dağıttı. Ardından pasta kesilip çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

'KARDEŞLERİME O MUTLULUĞU YAŞATMAK İSTEDİM'

Lösemiyle mücadelesinin çok zorlu geçtiğini fakat kazandığını dile getiren Rengin Alkış, `Pamuk Prenses´ olma hayalini hasta yatağında kurduğunu söyledi. Gerçekleştirdikleri etkinlik için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Alkış, "Tedavi sürecinde hastaneye Pamuk Prenses kıyafetiyle gelen animatörler beni çok mutlu ediyorlardı. Ben de hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemi çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir. Onlara umut olmak istedim" diye konuştu.

'KIZIM, HERKESE UMUT OLSUN'

Kızının iyileşmesinin ardından hayatın kendileri için yeniden başladığını dile getiren baba Abdurrahman Alkış ise löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kaydetti. Kök hücre bağışının önemine de değinen Alkış, "Toplumun kök hücre bağışına yönelmesini istiyoruz. Bunu herkes görsün diye TIR üstüne yazı da yazdık. O, TIR şu anda dünyayı geziyor. Kızım bugün pamuk prenses oldu. O herkese umut olsun" dedi.

Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ve Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise lösemi hastalığının mutlu sonla bitebileceğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-12-22 10:41:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.