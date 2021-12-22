Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Aralık Perşembe günü Adana'nın merkez Çukurova ve Kozan ilçelerinde toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesinde açılış törenleri ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Adana programı netleşti. CHP Lideri, Adana'da ilk olarak yarın Adana Nakliyeciler Sitesinde kamyoncularla kahvaltıda buluşacak ve onların sorunlarını dinleyecek. Ardından Kozan’a hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesince yapılan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay’ın adının yaşayacağı Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi’nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edinen Gündüz Bakımevi’nin açılışını gerçekleştirecek.

Saat 11.45’te yapılacak açılışla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kozan halkı için şehitlerimiz ve milli mücadele kahramanları büyük önem taşır. Kozanlılar vatanını seven, Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı, atalarımızın kahramanlıklarını iyi bilen insanlardır. Biz de altyapı, yol ve diğer hizmetlerimizin yanı sıra, Kozanlı Cumhuriyet Şehidi Asteğmen Kubilay ile Kozanlı Milli Mücadele Kahramanı Sırelif adına; kent meydanı ile gündüz bakımevini Kozan’a kazandırdık. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay’ın adının yaşayacağı Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi’nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edilen Gündüz Bakımevi’nin açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kozan için, Adana için, ülkemiz için çok önemli bir gün yaşayacağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kozan programının ardından merkez Çukurova ilçesine geçecek. Saat 16:30’da Çukurova Belediyesinin toplu açılış töreni ve temel atma törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu Adana Lezzetleri Çarşısında yapılacak törenden sonra da Çiftçiler Birliği ziyareti ile Adana programını tamamlayacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Şimdiye kadar 6 toplu açılış ve temel atma töreni yaptık. Bunlardan 3’ünü Sayın Genel Başkanımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Şimdi 7’nci toplu açılış töreni yapıyoruz. Genel Başkanımızın bu törene katılacak olması bizi çok mutlu etti. İnşallah her yıl toplu açılış ve temel atma töreni yapma geleneğimizi sürdüreceğiz ve 10’uncu yılda 10’uncu toplu açılış yaparak bunu taçlandıracağız. Tüm Adanalıları Kozan’da Büyükşehir Belediyemizin açılış törenine ardından Çukurova’daki törene bekliyoruz” dedi.

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