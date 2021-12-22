CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da



Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi toplantı ve açılışa katılmak için Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında partililer karşılandı.

Hava yolu ile saat 17.45'te Şakirpaşa Havalimanı'na inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı. Akşam saatlerinde yerel bir televizyon kanalında programa katıldıktan sonra gençlerle buluşacak olan Kılıçdaroğlu, yarın ise bir dizi açılış ve toplantı gerçekleştirecek.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK

2021-12-22 18:37:36



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