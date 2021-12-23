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"Tarihte Kahraman Adana Kadınları" anma etkinliği Adana Valisi Süleyman Elban: "Adana’nın bağımsızlığını kazanması için mücadele eden Adanalı kahraman kadınlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz"

İHA

"Tarihte Kahraman Adana Kadınları" anma etkinliği Adana Valisi Süleyman Elban: "Adana’nın bağımsızlığını kazanması için mücadele eden Adanalı kahraman kadınlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz"

Adana’nın kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla milli mücadelede kahramanlıklar göstermiş Adanalı kadınlar “Tarihte Kahraman Adana Kadınları” adlı etkinlikle anıldı.
Adana Valisi Süleyman Elban’ın da katıldığı anma programında bir sunum yapan Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, Kurtuluş Savaşında yurdun her bölgesinde olduğu gibi Adana’da da kadınların, bazen cephede ön saflarda bazen de cephe gerisinde milli mücadelede aktif rol aldıklarını söyledi. Arlıer, “Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Tayyar Rahime, Zeynep Hatun ve Şerife Bacı'nın dillere destan kahramanlık hikayelerinin yeri ise şüphesiz çok özel. Hem savaşın zaferle sonuçlanmasında hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok büyük görevler üstlendiler. Cephe gerisinde verdikleri hizmetin yanı sıra toplantılar, mitingler ve protesto gösterileri düzenleyerek toplumda direniş ruhu oluşmasına öncülük ettiler. Adana’nın 100. kurtuluş yıldönümü vesilesiyle, milli mücadele döneminde zulme boyun eğmeyen ve direnişin sembolü olan kadın kahramanların gurur dolu hikayeleri, “Tarihte Kahraman Adana Kadınları” projesi ile Adana Valiliği Koordinasyonunda yürütülecek etkinlikte tarihte kahraman Adana kadınları her ay bir programda anlatılacak. Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Kütük ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dökümasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş ile birlikte yürütülecek etkinlik sonrasında Adanalı kadın kahramanlarının kitabı hazırlanması ve belgesel yapılması planlamaktadır” şeklinde konuştu.
Adana Valisi Süleyman Elban'da, İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşlarının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü belirterek, ”Bu mücadelede erkeklerin büyük bir çoğunluğu şehit ve gazi oldu. İş başa düşünce kadınlarımız cephelerde ve cephe gerilerinde kurtuluşa destek oldular. Adanalının destanını başlatan, Adanalılık destanını başlatan, Kurtuluş Savaşını taçlandıran, başarıyla sonuçlandıran yer Adana’dır. Her yerde duyduğumuzdan farkı bu” dedi.
“Vatanları uğruna yaptıkları fedakârlıklarla örnek olmuş Türk kadınların isimleri saymakla bitmez” diyen Vali Elban, “5 Ocak Adanamızın Kurtuluşu’nun 100.yılında düzenlenen bu program vesilesiyle Adana’nın bağımsızlığını kazanması için mücadele eden Adanalı kahraman kadınlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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