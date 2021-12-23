Kurtuluşun 100. yılında "Adana" resim sergisi

Adana Valiliği öncülüğünde 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel 100 ayrı etkinlikle kutlamaların yapılacağı programda, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanlığı tarafından "Adana" temalı resim sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesi Adana Valisi Süleyman Elban ve GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan ve katılımcı ressamlar tarafından kesildi.

GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, Vali Elban’a verdikleri destekten dolayı bir plaket verdi. Doğan, “18 ressam üyemiz 40 eseri ile 2227 Aralık 2021 Sabancı Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulan Adana Temalı Resim Sergisiyle bu tarihi ve çok önemli günde yer almaktan onur ve gurur duymaktayız. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Vali Elban'da GESAM ve üyelerine yaptıkları eserlerden dolayı teşekkür etti.

27 Aralık 2021 tarihine kadar açık kalacak sergiye şu sanatçılar katıldı:

Ayşe Sezen, İsmet Alphan, Başak Sezen Yiğenoglu, Mehmet Nuri Borüban, Eda Şengül, Nermin Bakmaz, Fatma Akyüz Güher, Nevin Arıkoğlu, Ferah Eker, Saliha Yeşilköy, Gülay Yılmaz, Semra Aysen, Gülşen Doğan, Tevfik Gökdemir, H.Gönen Uğurlular, Tezcan Ballı Çardak, Hasan Çakır ve Yurdagül Sidal.

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