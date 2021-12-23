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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sert çekirdekli meyvecilik teşvik edilecek

İHA

Sert çekirdekli meyvecilik teşvik edilecek

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeni sulamaya açılan ve coğrafi yapısı engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyve üretimini artırmak istediklerini belirterek üreticileri bu yönde teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ceyhan Ziraat Odası tarafından Ceyhan Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda Ceyhanlı muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk toplantı açılışında yaptığı konuşmada Ceyhan’ın Adana tarımında ayrı bir yeri bulunduğunu belirterek muhtarlar ile üreticileri sorunlarını dile getirmeleri için tarım teşkilatının yöneticileri ile buluşturduklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise 2 yıldan bu yana devam eden pandeminin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini belirterek, “Birçok üreticinin tarımsal faaliyet şekli değişti. Tarımsal alanda kullanılan hammadde sıkıntısı tarım sektörüne olumsuz yansıyor. Bu alanda bize tamamen dışarıdan gelen birçok girdinin temininde güçlük yaşanması hem tedarik etmede hem de fiyatta üreticiye sıkıntılı günler yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. Adana’da bazı ürünler 2021 yılı içinde üreticinin istediği pazar fiyatı ile satılamadı. Bazı ürünler de ise pazarda gayet iyi fiyat buldu. Bu da bize pazarın talep ettiği ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.
Adana genelinde özellikle meyveciliğin gelişmesini istediklerini belirten Tekin, bu yönde girişim yapacak üreticilerin pazarın isteklerine göre hareket etmesi gerektiğini kaydetti. İl ve ilçe tarım müdürlükleri olarak dikili tarım arazilerine geçmek isteyen üreticileri yönlendirmeye hazır olduklarını belirten Tekin, “Yeni sulamaya açılan ve coğrafi olarak engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyveciliğin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Erik, kayısı, nektarin, şeftali bahçesi kurmak isteyenlere yüzde 75 fidan desteği vermeye hazırız. Üreticilerimiz pazarın talep ettiği çeşitler konusunda bizimle irtibata geçebilir” şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan da Ceyhan ovasında halen 85 bin hektar alanın sulandığını belirterek yeni sulamaya açılan ve açılacak bölgelerde basınçlı sulamanın tercih edildiğini ifade etti. Suyun daha kıymetli hale geldiği günümüzde vahşi sulamadan tamamen vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivan, sulama birliklerine bu konuda önemli görev düştüğünü belirtti.
Toplantıda muhtarlar ve çiftçiler daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan’a mera, arazi toplulaştırması, drenaj kanallarının bakımı, tarımsal desteklemeler başta olmak üzere her iki kurumu ilgilendiren çeşitli sorunlarını iletti. Tekin ve Pehlivan da sorunların çözümü noktasında takipçisi olacaklarını belirtti. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden şube müdürleri de katıldı.

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