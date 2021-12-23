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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

İHA

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

Adana’da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan 3 hükümlü saklandıkları yerde yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipler, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasıyla aranan Numan D. (47) ve Sedat E. (65) ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Adem Ş. (47) yakalandı.
Emniyete götürülen ihraç öğretmen Numan D.’nin, örgütün milli eğitim yapılanmasında ‘Adana bölge abisi’ olduğu belirlendi. Numan D.’nin, kendine bağlı öğretmenler ile sık sık sohbet toplantıları yaptığı ve örgüte eleman temin çalışması yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Numan D.’nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’da hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Hükümlülerden Adem Ş.’nin ise örgütün Konya’daki dershanelerinde ‘ser rehber’ olarak görev yaptığı bildirildi. Adem Ş.’nin, dershanedeki zeki çocukları tespit edip ideolojik eğitim verdiği ve örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İhraç öğretmen Sedat E.’nin de örgütün milli eğitim yapılanmasında aktif rol aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve Bank Asya hesap artırımı yaptığı belirtildi. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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