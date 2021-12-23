'İstediğin ilaç yok' diyen eczacıya bıçak çekti (2)



ECZACI YAŞANANLARI ANLATTI

Adana'da talep ettiği ilacın olmadığını söyleyince Cumali Ö.'nün (53), bıçaklı saldırısına uğrayan eczacı Ertuğrul Atalay (27), yaşadıklarını anlattı. Sağlıkta şiddetin önlenmesini istediklerini kaydeden Atalay, "Reçetedeki ilacı temin etmekte zorlanıyorduk. Bunu kendisine söylediğimizde, bir anda saldırdı. Tehditler savurarak dışarı çıktı ve elinde kesici alet vardı. Ağza alınmayacak sözler söyledi ve yaralama kastı vardı. Yoldan geçen insanlara ve esnafa da saldırdı. Daha sonra çevredekiler araya girdi ve bölgeden ayrıldı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-23 11:49:58



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