Kılıçdaroğlu: Milletten korkan, devleti yönetemez (2)



ODA BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası´nda (ADASO) düzenlenen basına kapalı toplantıda, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK

Oda başkanlarına, stratejilerini bütün ayrıntılarıyla anlattığını dile getiren Kılıçdaroğlu, demokrasi vurgusu yaptığını ve katma değeri yüksek üretimin önemini aktardığını bildirdi. Hiçbir sanayicinin umutsuzluğa kapılmasına gerek olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreç içerisinde seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi siyasetten başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, CHP´nin adayı kazandığı takdirde, 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana´da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi yok. Böyle bir arazi tahsis edilirse burada da vereceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN-Yaşar Can SERİNTÜRK-Ali GÖKDAL

2021-12-23 11:50:39



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