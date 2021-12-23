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İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti, o anlar kameraya yansıdı

İHA

İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti, o anlar kameraya yansıdı

Adana'da bir şahıs, talep ettiği ilacı reçetesiz veremeyeceğini söyleyen eczacıya saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesinde meydana geldi. Saydam Caddesinde yer alan bir eczaneye giren Cumali Öncü, ilaç almak istedi. Kalfa Mahmut Özkarlıoğlu ise reçete ve buna ait raporun yasada belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle ilaçları veremeyeceğini söyledi. Söz konusu şahısla kalfa arasındaki tartışmaya eczacı Ertuğrul Atalay da dahil olunca olay büyüdü.
Eczacı ve kalfasıyla tartışan zanlı, yaşanan arbedenin ardından önce dışarı çıktı, sonra da yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, eczacı ve kalfasını ölümle tehdit etti. Çevredeki diğer esnaf da saldırgana müdahale etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şahıs, daha sonra olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Adana Eczacı Odası (ADEO), yaptığı yazılı açıklama ile yaşananları kınadı. Yönetim Kurulu adına bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Eczacılar, eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Hastaların sağlığına kavuşması için çalışanlarımızla birlikte işlerimizi titizlikle yapıyoruz. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczacı Odası olarak saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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