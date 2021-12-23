Kılıçdaroğlu: "Adana’da taşlık arazi tahsis edilirse çiftçiye elektriği bedava vereceğiz" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası’nda sanayicilerle toplantı gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da çiftçiye verecekleri bedava elektrik konusunu yineleyerek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, CHP’nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada Adana’da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi yok. Böyle bir arazi tahsis edilirse burada da vereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası’nda sanayicilerle toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Ekonomi konusunda görüş alışverişlerinde bulunduk. Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Herkes tarafından gayet biliniyor. Türkiye bütün sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir. Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejiyi bütün ayrıntılarıyla anlattım. Demokrasi vurgusunu yaptım. Katma değer üreten Türkiye’nin önemini vurguladım. Türkiye’nin saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yer alması için yüksek yetenek inşasına değer vermesi gerektiğini ifade ettim. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ifade ettim. Bunları nasıl çözeceğimizi anlattım. Buradan yine tekrar ifade edeyim. Hiçbir sanayicinin üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Önümüzdeki süreç içerisinde seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi siyasetten başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek” diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin aldığı taktirde çiftçiye elektriği bedava verecekleri sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, CHP’nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada Adana’da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi yok. Böyle bir arazi tahsis edilirse burada da vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.