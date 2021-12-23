Unutulmaya yüz tutan el sanatları kültürevlerinde yaşatılıyor

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde verilen halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çeviriyor. Usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde eğitim alan Yüreğirli kadınlar, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgahlarda öğreniyor. İplerden tezgaha, motiflerden kirkit kullanımına kadar tüm aşamaları geleneksel haliyle öğrenen kursiyerler öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ulubatlı Hasan, Fatih Terim ve Murat Göğebakan Kültürevlerinde verilen Halı Kilim Dokumacılığı Kursu’na Yüreğirli kadınlar ilgi gösteriyor. İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı kilim dokuma ve dokumayı bitirme işlemlerini öğrenen kursiyerler kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanıyor.



“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Geleneksel Anadolu kültürünün önemli değerlerinden biri olan halı kilim dokumacılığının yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızı kültürevlerimizde yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tezgahta kullanılacak ipleri, yünleri, motifleri bulmak zorlaşmış ve artık rafa kalkmaya başlamışken belediyemizin bu kursuyla halı kilim dokumacılığını yeniden insanlarımızın ilgisine sunmuş oluyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada öğrendiklerini iş koluna çevirerek aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yüreğir Belediyesi olarak kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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