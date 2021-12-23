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Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da toplu açılış törenine katıldı "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurnayla Suriye’ye göndereceğim"

İHA

Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da toplu açılış törenine katıldı "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurnayla Suriye’ye göndereceğim"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde açıklayacağı projeyle İstanbul nüfusunun 2 buçuk milyon azalacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çok güzel bir planımız var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samandağ’dan başlayacak Mersin’e kadar olan bir hattı yeniden inşa edeceğiz ve İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bu bölgede müthiş bir istihdam oluşturacağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan’da yaptığı Şehit Mustafa Fehmi Kubilay’ın adının verildiği Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi’nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edinen Gündüz Bakımevi’nin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı ve yapacağı hizmetlerden bahsetti.
Daha sonra konuşan Kılıçdaroğlu, “Çok güzel bir manzara var. Öyle gözüküyor ki demokrasiye susadınız. Söz veriyorum bu millet kucaklaşacak, söz veriyoruz bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Söz veriyoruz kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadın, emeğiyle huzur içerisinde çalışacak. Belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum harcadığınız para sizin değil, harcadığınız her kuruşun hakkını vereceksiniz. Pozitif ayrımcılık yapacaksınız diyorum. En fakir mahallelerde hizmete başlayacaksınız diyorum. Bunların tamamını yapacağız. Bu toprakların huzura ihtiyacı var. Kozan’ın bereketli ovasını görüyorsunuz. Dolayısıyla biz kendi topraklarımızda huzur içerisinde büyüyerek ve gelişerek yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

“1 hafta içerisinde Süleyman Şah türbesini eski yerine koyacağım”
Adana’da bir bal laboratuvarı kurulacağını aktaran Kılıçdaroğlu, “Kozan hak ettiği ilgiyi alacak. Benim bütün misafirlerim geldiğinde keçiboynuzu çayı ikram ederim. Dolayısıyla Kozan’ın keçiboynuzuna talibiz. Bal üreticileriyle de görüştük, Zeydan başkan bir laboratuvar kuracak ve sahte bal ile gerçek balı ayırt edilecek. Bal üreticilerinin hakkını yedirmeyeceğiz. Vatanımız ve bayrağımız bizim kırmızı çizgimiz. Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah türbesini kaçırmak, oradaki bayrağı indirmek yoktur. Göreceksiniz. 1 hafta içerisinde o bayrağı götürüp oraya dikeceğim ve Süleyman Şah türbesini yine eski yerine koyacağım” dedi.

“Milletin parasını, hukukunu teslim edeceksiniz”
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet’i ilan ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir. Bugün bankalardaki mevduatların yüzde 67’si dolaravro ise bir güven sorunu var demektir. Sormak isterim, böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti hak ediyor mu? Türk lirasını yine itibarlı hale getireceğiz. Parayı pul yaptılar. Parayı kim pul ettiyse, siyaseti kim güvensiz hale getirdiyse sandık gelecek ve elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanacaksınız. Bizim Türkiye’ye bakışımız gelişme ve büyüme istikametindedir. 1921’de uçak fabrikası kurulduğunu ve o uçağın 8 sene sonra Konya’dan Ankara’ya uçtuğunu kim biliyor. Tarihimizi bize öğretmiyorlar. O uçak fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Bu ülke milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş ve Cumhuriyeti kurmuştur. Bizden sonra bütün İslam ülkeleri Cumhuriyet’i kurmuştur. Şimdi Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracağız. Etnik ve inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa yalan söylüyordur. Biz yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim tarihimizde halka hizmet etmek vardır. Halka hizmet, hakk’a hizmettir. Para, milletin parası. Milletin parasını, hukukunu teslim edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Fakirlik kader değil”
Aile Destekleri Sigortası’ndan bahseden Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:
“Devletin dini adalettir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını bende, sizde savunacaksınız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile Destekleri Sigortası’nı getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere devletin düzenli, sağlıklı yardım yapmasıdır. Türkiye bunu 1971 yılında kabul etmiş. 50 yıldır neden bu sigorta dalı uygulanmıyor. Çünkü siyasetçi ben sana yiyecek vereceğim sen bana oy ver diyor. Bu düzeni yıkacağız. Geliri olmayan ailelere banka üzerinden parasını yatıracağız. İnsan onurunu koruyacağız. Fakirlik kader değil. Bu düzene son vereceğiz. Parayı da evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kimse de o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek. Her eve huzuru, bereketi getireceğiz.”

“Hatay ve Mersin arası büyük proje”
Hatay’ın Samandağ ilçesinden Mersin’e kadar uzanacak bir projeyle İstanbul nüfusunun 2,5 milyon azalacağını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bölge için çok güzel bir planımız var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samandağ’dan başlayacak Mersin’e kadar olan bir hattı yeniden inşa edeceğiz ve İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bu bölgede müthiş bir istihdam oluşturacağız. Bu bölgenin insanları çalışkan insanlar. Bu bölgede müthiş gençlerimiz var ve gençler umutlarını yurt dışına bağlamışlar. Buradan Türkiye’yi çıkartmamız lazım. Türkiye’nin üretmesi, büyümesi, çalışması lazım. Türkiye’nin bölgesinde en güçlü devlet konumuna gelmesi lazım. Bunların tamamını yapacağız” dedi.

“Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurnayla Suriye’ye göndereceğim”
Türkiye’den terörü sileceklerini, Suriyelileri de davul ve zurnayla ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurnayla Suriye’ye göndereceğim. İşte milliyetçilik bu arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden göndereceğiz. 1 hafta içerisinde çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatifinden çektikleri kredi faizlerini sıfırlayacağız. Sizlerin takdiri ve Allah’ın izniyle geleceğiz ve esnafı da, çiftçiyi de kurtaracağız. Bütün şikayetleri biliyorum. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Sizin sahibiniz Cumhuriyet’tir. Bu ülkeden yola çıkarak Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz ülkeye. Gençlerden oy istiyorum çünkü beni daha özgürce eleştirmenizi istiyorum. Bir siyasetçinin alkışa değil, sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Terör belasını da bu topraklardan silip atacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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