Kılıçdaroğlu: Milletten korkan, devleti yönetemez (4)



'SEÇİMİN KADERİNİ GENÇLER BELİRLEYECEK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kozan ilçesindeki programının ardından merkez Çukurova ilçe belediyesinin gerçekleştirdiği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini gençler belirleyecek. Sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir başarıyı tarihe altın harflerle yazacaksınız. 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek. Türkiye´de Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırdık diyeceksiniz. Ben sizlere güveniyorum. Size inancım tamdır. Bu ülkede barışı, huzuru sağlayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, yaşam tarzıyla asla siyaset yapılmayacağını herkese göstereceğiz. Huzur içerisinde yaşayan bir Türkiye´yi inşa edeceğiz" dedi.

'ELEKTRİK BEDAVA DEDİM, BUNU ÇEKEMEDİLER'

Şanlıurfa'daki konuşmasında söylediği bedava elektrik konusunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da 'Büyükşehir Belediyesi´ni bize verin çiftçiye elektrik bedava' dedim. Bunu çekemediler. 'Diğer yerlerde neden yapmıyorsunuz' diyorlar. 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi ver, bak bakalım yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Belediyelerimiz gerçekten çok iyi çalışıyor ve harcadıkları her kuruşun hesabını sizlere veriyorlar. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin" diye konuştu.

'OYUNUZU DEMOKRASİDEN YANA KULLANIN'

Gençlerin temel özelliğinin özgürlüklerine düşkünlüğü olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gençler bir tweet atarken ve paylaşım yaparken başıma bir şey gelir mi diye endişeye kapılıyorlar. Gençlere şunu söylüyorum; oyunuzu demokrasi ve özgürlüklerden yana kullanın. Bu oyu kullandığınızda Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Benim size sözüm sözdür. Oyunuzu vereceksiniz, özgürce eleştireceksiniz. Temel görev oy kullanmaya gitmek, CHP´yi iktidara taşımak, Millet İttifakı'nın daha güçlü bir şekilde iktidar olması için mücadele etmek. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki Türkiye, bölgesinin en güçlü devleti olacak, özgürlüğün ne olduğunu hep beraber yaşayacaksınız. İstediğiniz tweeti atacaksınız, istediğiniz şekilde beni eleştirebileceksiniz. Diyeceksiniz ki ben özgürlük ve haktan, hukuktan, adaletten yanayım diyeceksiniz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI

2021-12-23 18:38:44



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