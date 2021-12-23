Kılıçdaroğlu: Milletten korkan, devleti yönetemez (5)

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Adana'da son olarak Adana Çiftçiler Birliği'nde çiftçilerle buluştu. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı. Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda çiftçiler tarafından Kılıçdaroğlu'na narenciye ürünleri hediye edildi.Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-12-23 19:49:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.