İcralık otomobilini yakıp, kullanılmaz hale getirdi

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da otomibilin üzerine çok sayıda icra geldiği öne sürülen İ.G., oturduğu sitenin önünde aracını yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 21.00 sıraların merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin üzerine çok sayıda icra geldiği iddia edilen İ.G., alacaklılara sinirlenip, oturduğu sitenin otoparkından yola çıkardığı aracını, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yolda aracın yandığını görer site sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Sahibi tarafından yakılan otomobil, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Otomobilini ateşe veren İ.G.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-12-23 22:26:29



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