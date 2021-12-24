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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının otomobili ile polisten kaçmaya çalışırken yakalandı; 3 gözaltı

DHA

Babasının otomobili ile polisten kaçmaya çalışırken yakalandı; 3 gözaltı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) - ADANA'da çalıntı ihbarı bulunan otomobille kaçan sürücü ve 2 arkadaşı, polis tarafından birkaç kilometrelik takip sonucu yakalandı. Kimlik kontrolünde sürücünün babasının otomobilini aldığı öğrenildi. Sürücü ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı ihbarı bulunan 01 AAP 680 plakalı otomobil, Kozan Bulvarı'nda Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Bunun üzerine polis, otomobilin gidiş güzergahlarında önlem alındı. Otomobili, Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarında tespit eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ikazını aldırış etmeyen sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren takip sonucu otomobil, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda polis tarafından yakalandı. Sürücü ve yanındaki 2 kişiyi otomobilden indiren polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
SÜRÜCÜ, OTOMOBİL SAHİBİNİN OĞLU ÇIKTI
Kimlik kontrolünde sürücünün otomobilin sahibinin oğlu Yılmaz D. olduğunu belirledi. Yılmaz D., babasının otomobilini çalmadığını ancak neden çalıntı ihbarında bulunduğunu da bilmediğini belirtti. Yılmaz D. ve 2 arkadaşı gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-12-24 05:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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