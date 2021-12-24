Adana'da sahte içki operasyonu Operasyonda 111 şişe sahte içki ile içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 111 şişe sahte içki ile içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi Türkiye’de sahte içkiden 80'in üzerinde kişinin ölmesinin ardından operasyonlarını sıklaştırdı. Polis yaptığı baskınlarda içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ile 111 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonlarda sahte içkinin yanı sıra 3 bin 230 paket kaçak sigara ve 4 bin 118 kaçak cinsel ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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