Bakan Gül: “Kira uyuşmazlıkları artık arabulucuyla çözülecek” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana’da ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı “E-tebligat ile bu sene 20 bin ağaç kesilmedi ve 1 milyar lira tasarruf sağlandı” “2023 adalet alanında da bir milat olacaktır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemiyle çözülmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Basit bir kira tespit davasının bile 710 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” dedi.

Bakan Gül, bir dizi temaslar için geldiği Adana’da önce Valilik Ek Hizmet Binası'nda (Tarihi Kız Lisesi) Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Bakan Gül, Vali Süleyman Elban’ın makamına geçerek Adana'nın genel durumu ve kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Bakan Gül, bir otelde düzenlenen ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Gül, “Bugün burada 14. toplantıyı icra ediyoruz. Bu toplantıları çok değerli yargı mensuplarımızın sahada, uygulamada karşılaştıkları sorunları, önerileri hayata geçirmek adına yapıyoruz. Bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Buradaki görüş ve öneriler mevzuata dönüşüyor. Bu anlamda yargı çerçevesinde daha iyi uygulamalara da vesile oluyor. Adalet sadece bugünün, dünün değil yarının da ve kıyamete kadar bütün tarih boyunca mülkün temeli olmuştur ve devam edecektir. Bu düstur hakikatinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Adaleti sağlamak ve hak edene hakkını vermek devletin görevleri arasındadır. İnsan için oksijen neyse milletler için adalet aynı mesafededir. Adalet insanın en temel hakkıdır. Adalet insan için ekmekten, bina için temelden daha da üstün bir yararı temsil etmektedir” diye konuştu.



“Tüm reformların meyvelerini almaya başladık”

2023 yılı itibariyle bütün vatandaşların güvenilir ve erişilebilir adaleti hissedeceğini belirten Gül, “2021’in sonuna geldiğimiz yeni bir yıla girdiğimiz bu dönemde aynı zamanda geçtiğimiz yılın muhasebesini, önümüzdeki yılın planlamasını da yapıyoruz. Önümüzdeki yılın bizim için anlamı çok büyük. Artık yeni yüzyıla gitmeden önceki son yılımız ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız tüm reformların meyvelerini almaya başladık ama 2023’de artık vatandaşımız, milletimiz tüm reformları, güvenilir, erişilebilir adaleti hissediyorum duygusuna ulaşacaktır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Yeni yüzyıla girerken güven veren, erişilebilir bir adalet sistemini de vatandaşlarımıza kavuşturmuş olacağız. Burada en büyük gücümüz, teminatımız sizlersiziniz. 2023’de de adalet alanında da bir milat olacaktır. Reformların vatandaşımıza dokunduğu, güven veren bir adalet sistemini kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplumun adalet beklentisinin hayatın her alanında gerekli olduğunu aktaran Bakan Gül, “Sizden beklenen adalette yargısal adalet. Burada da en kesin en net ve en güven veren şekilde sizlerin bunu gerçekleştirmesi milletimizin beklentisidir. Son çare, son kapı adliyenin kapısıdır. Vatandaşımız da sizlere güven duyarak sorunları çözmek istemektedir” dedi.



“Hukuk, mağdurun gözyaşı için vardır”

Hukukun maşeri vicdanı olması gerektiğini belirten Gül, savcılara da seslenerek, şunları söyledi:

“Örneğin vicdanları derinden yaralayan bir olayın doktor raporundan, güvenlik kamerasına kadar her türlü ayrıntıya soruşturma aşamasında savcılığın dikkat kesilmesi gerekir. Kamerası var mı? Kaydı var mı? Doktor ne demiş bunların hepsine savcının dikkat kesilmesi gerekir. Hukuk masumun hakkı için vardır. Mağdurun gözyaşı için vardır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın diye vardır. Hele hele bu mağdur bir çocuksa, bir engelliyse bu soruşturmalarda artık kılı kırk yarmak lazım. Her ihtimali düşünmek, hukukun tüm araçlarını en etkin şekilde kullanmak bizim ortak görevimiz.”



Kira uyuşmazlıklarına arabulucu geliyor

2021 yılında 532 bin dosyada 1 milyondan fazla vatandaşın arabuluculuk yöntemiyle davalık olmadan sorunlarını çözdüğünü aktaran Bakan Gül, “Bu önemli bir rakamdır. Yıllar sürecek meseleler 12 yılda çözüme kavuşmuştur. Önümüzdeki dönemde de bazı başlıklarda arabulucuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Kirayla ilgili bahsetmek isterim. Kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz. Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 710 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” diye konuştu.



“Etebligat ile 1 milyar lira tasarruf”

Etebligat sayesinde 2021 yılında 1 milyar lira tasarruf sağlanıldığını kaydeden Gül, “Etebligat bu yıl çok başarıyla uygulanan bir uygulama oldu. 1 Ocak 2019’dan itibaren zorunlu oldu bu uygulama. 38 milyon 951 bin Etebligat gönderildi ve 1 milyar lira bu yıl için tasarruf sağlandı. Bu tasarrufla birlikte 20 bin ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Bu çevreci uygulamayla. Eduruşma da başarıyla uygulanan bir yenilik. Özellikle hem avukat, vatandaş ve yargı çalışanlarımızın sahiplendiği uygulamayla 91 adliyede bin 400 mahkemede eduruşma sistemi kuruldu. Bu yıl 50 bin 489 eduruşma yapılmış oldu. 2022 sonuna kadar tüm adliyelerde bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Programda, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de konuşma yaptı.

