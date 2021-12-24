Başkan Ergü, Kılıçdaroğlu'na taşlık alan gösterdi

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa’da verdiği “bedava elektrik” sözünün ardından Adana'da da, "Burada 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi yok. Böyle bir arazi tahsis edilirse burada da vereceğiz” demesi üzerine, Tufanbeyli’nin taşlık alanlarıyla cevap verdi.

Belediye Başkanı Remzi Ergü sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Tufanbeyli’deki taşlık alanlar; Taşlı Burun, Taşlı Eniş, Mıkır Taş, Delik Taş, Kara Taş, Irbık Taş, Sarı Kayalar, Sıra Kayalar, Kartal Kayası, Kaya Pınar ve daha birçoğu GES yapımına uygundur. Lakin belediyeler bunu yapabilir mi? Bilmiyorum. Mevzuat!” ifadelerini kullandı.

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