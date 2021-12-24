Seyhan Nehri kenarındaki demir korkuluklar çalındı



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde Seyhan Nehri´nin kıyısındaki demir korkulukların bazı bölümleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mahalleli, bölgenin alkol ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiğini belirterek, tedbirlerin artırılmasını istedi.

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi´nden geçen Seyhan Nehri kıyısında 22 Aralık´ta sabah yürüyüşü yapanlar, demir korkulukların bir kısmının çalındığını fark edip, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Korkulukları spiralle kesip araca yükleyerek götürdükleri üzerinde durulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mahallede oturan Bahtiyar Balaban, nehir kıyısının uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından mesken haline getirildiğini belirterek, daha önce de benzer olayların yaşandığını söyledi. Polislerin zaman zaman bölgede denetim yaptığını ancak yeterli olmadığını belirten Balaban, tedbirlerin artırılmasını istedi.

`BU SEFER YÜKLÜ MİKTARDA ÇALINMIŞ´

Düşme olaylarına karşı korkulukların yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktaran Balaban, "Burada gerçekten ciddi bir çaba sarf edilmiş. Demir profiller spiralle kesilmiş. Bilinçli, tasarlanarak yapılmış bir olay. Burada genelde uyuşturucu temin etmek isteyenler bu tip hırsızlık olayları gerçekleştiriyorlar ancak bu sefer yüklü miktarda çalınmış. Mahalle sakinleri böyle olaylara duyarlı fakat kış olduğu için evde pencereleri ve balkonları kapalı, ses duymamış, görmemiş olabilirler. Olan vatandaşlara oluyor, vatandaşların cebinden çıkıyor. Allah korusun, burada çocuklar var, yürüyüş yapanlar var. Düşme olasılıkları çok yüksek. Emniyetten biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2021-12-24 14:19:41



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