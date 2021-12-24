Çukurova Teknokent'te teknolojik sergi Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği ve Polonya Kalkınma Politikaları Vakfı iş birliği ile Polonya’nın teknolojik tasavvuruna ve tasarımına dayanan interaktif sergi açıldı

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği ve Polonya Kalkınma Politikaları Vakfı iş birliği ile Polonya’nın teknolojik tasavvuruna ve Polonya tasarımına dayanan bir interaktif sergi düzenlendi.

Çukurova Teknokent ev sahipliğinde açılan sergi, aynı zamanda Polonya'nın Stanislaw Lem'in doğum gününün 100. yıldönümünü anma kampanyasının bir parçası olarak Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Kamu Diplomasisi 2021 tesisi kapsamında ortak finanse edildi.

Serginin açılışını Kalkınma Politikaları Vakfı'ndan Wojciech Szpocinski ve Sylwia Szparkowska, Polonya Ankara Büyükelçiliği'nden Bakan Danışmanı Robert Rokicki ve proje ortakları olan Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Teknokent, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği birlikte yaptı.

Serginin ziyaretçileri, ahşap panolara yerleştirilmiş QR kodlarla Stanislaw Lem'in edebi ve felsefi mirasına, onun hiperakıllı bir şehir hakkındaki fütürist vizyonuna ve Polonya'daki teknik yenilikleri anlatan bir dizi podcaste erişme imkanı da buldu.

Modern teknolojilerin şehirlerin daha iyi yönetilmesini sağlayarak sakinlerin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğinin altını çizen, Kalkınma Politikası Vakfı'ndan Wojciech Szpocinski sergi ile ilgili olarak, “Akıllı şehirler Polonya'da iyi bilinen bir kavramdır. Bu proje aracılığıyla, akıllı ve sürdürülebilir kamusal alanlar yaratmada Polonya teknolojilerini ve kentsel yönetim çözümlerini teşvik etmek istedik. Proje aynı zamanda Polonya'nın yenilikçi ve modern bir ülke olarak olumlu bir imajının oluşturulmasına da katkıda bulunuyor” dedi.



"Yenilikçi bir eğitim aracı"

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Çolak, “Çukurova Teknokent ve Kalkınma Politikaları Vakfı arasındaki iş birliği, öğrencilerimizin modern şehir planlamasının son icatlarını keşfedecekleri yenilikçi bir eğitim aracı yaratılmasıyla sonuçlanmıştır” dedi.

Türkiye Proje Koordinatörü Çiğdem Aksu ise, “Bu sergi, Kalkınma Politikaları Vakfı ile işbirliğimizin başka bir boyutunu temsil ediyor. Sürdürülebilir, ekobilinçli çözümler sergiliyor ve şu anda Polonya'dan ortaklarımızla birlikte uyguladığımız, “Geleceğimi Çöpe Atma” başlıklı diğer bir AB projesinin hedefleriyle örtüşüyor. AB tarafından finanse edilen bu proje, sivil toplum kapasitelerini geliştirmeye, çevre hakları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmaya ve çocukların kararalma süreçlerine katılımını artırmaya odaklanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.